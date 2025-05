Às vezes, depois de um dia agitado, tudo o que queremos é um jantar que seja leve, nutritivo e que ajude a garantir uma boa noite de sono. Evitar refeições pesadas à noite pode ser a chave para evitar o desconforto e a insônia, ao mesmo tempo em que mantemos a nossa saúde em dia. Aqui estão 5 opções de jantares leves e saudáveis que vão garantir uma noite tranquila e sem culpa:Alimen

1. Salada de quinoa com legumes grelhados e molho de iogurte

A quinoa é rica em proteínas e fibras, ajudando a manter a saciedade sem pesar no estômago. Combine-a com legumes grelhados, como abobrinha, pimentão e berinjela, e um molho de iogurte natural com limão e ervas frescas. Uma refeição leve e cheia de sabor!

Dica: Se quiser adicionar mais proteínas, acrescente frango grelhado ou grão-de-bico.

2. Sopa de abóbora com gengibre

A sopa de abóbora é reconfortante e fácil de digerir. O gengibre adiciona um toque picante e ajuda a digestão, tornando este prato perfeito para a noite. Além disso, é super nutritiva e leve, ideal para relaxar antes de dormir.

Dica: Se preferir uma sopa mais cremosa, bata bem a mistura e adicione um pouco de leite de coco ou iogurte natural.

3. Peixe assado com espinafre e batata doce

O peixe, especialmente o salmão, é uma excelente fonte de ômega-3, que pode promover um sono melhor. Combine-o com espinafre cozido (rico em magnésio) e batata doce assada para uma refeição equilibrada e nutritiva.

Dica: Use azeite de oliva e ervas frescas, como alecrim ou tomilho, para temperar o peixe e as batatas, dando um sabor delicioso e saudável.

4. Omelete de claras com abacate e tomate

Uma omelete de claras é leve, rica em proteínas e fácil de fazer. Ao adicionar fatias de abacate e tomate, você aumenta a quantidade de fibras e antioxidantes na refeição. Este prato é perfeito para quem quer algo rápido e nutritivo antes de dormir.

Dica: Você pode adicionar cogumelos, espinafre ou até mesmo queijo feta para um toque extra de sabor.

5. Salada de grão-de-bico com abobrinha e pepino

Uma salada de grão-de-bico com abobrinha, pepino e tomate é leve e refrescante, mas rica em proteínas e fibras. O grão-de-bico ajuda a regular o apetite e a promover uma digestão tranquila. Com um molho à base de azeite de oliva, limão e ervas frescas, é uma refeição fácil de digerir antes de dormir.

Dica: Adicione um pouco de queijo feta ou azeitonas para dar um toque mediterrâneo.

Optar por um jantar leve e saudável não significa sacrificar o sabor ou a satisfação. As opções acima são nutritivas, deliciosas e vão garantir que você tenha uma noite tranquila e sem desconforto. Lembre-se de que o que comemos à noite pode impactar diretamente na qualidade do nosso sono e bem-estar.